Waar vind je de ziel van Alkmaar? "Die vind je in de mensen hier"

Veel strand -maar weinig zon- voor presentator Koen Bugter tijdens zijn zomertoer in de regio Alkmaar. In de buurt van de Honds Bossche Zeewering ontmoet hij vogelaars op zoek naar de “Zwarte Ruiter” en ontmoet hij fotograaf Sjef Kenniphaas. Sjef is de hofleverancier voor weerfoto’s bij RTL Nieuws en SBS en is een hele trotse Egmond Aan Zee-er.

Hij volgt met zijn camera onze tocht door zijn regio, hoewel Koen wat hem betreft ‘kunst-en-kak-dorp’ Bergen best had kunnen overslaan. Uiteraard zegt Sjef het met een knipoog, maar dat de regio Alkmaar heel verschillend en dus ook divers is, blijkt ook wel uit de verhalen van regioverslaggever Tom Jurriaans. Die is op een bijzonder eiland geweest, waar veel mensen misschien nog nooit van gehoord hebben. Verder ontdekt Koen dat er bij Egmond aan Zee ooit schatten lagen begraven en is er muziek van een Presley…