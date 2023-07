Velsertunnel opnieuw gedeeltelijk dicht: een buis afgesloten na botsing tegen vangrail

De Velsertunnel is vandaag opnieuw gedeeltelijk dicht. Door een botsing tegen een vangrail is een buis afgesloten en wordt het verkeer richting het zuiden omgeleid. Rijkswaterstaat laat weten dat dit de gehele dag gaat duren.

Tijdens werkzaamheden afgelopen nacht is een verrijdbare vangrail aangereden. Dit is veroorzaakt door een weggebruiker die een rood kruis negeerde. De botsing veroorzaakte flinke schade, dat moeilijk te verplaatsen is en nog op de weg staat. Het verkeer vanuit het zuiden rijdt hierdoor door de westbuis, het verkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Wijkertunnel.

Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van 10 tot 30 minuten. "We rijden met een tunnelbuis minder, dus dit zorgt voor hinder in de regio IJmond", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Gisteren was een storing in de Velsertunnel, toen was de tunnel in noordelijke richting dicht. Het probleem lag aan een defect in de verkeersregelinstallatie. Deze storing begon in de ochtend en was halverwege de avondspits voorbij. Het verkeer werd toen omgeleid via de Wijkertunnel.