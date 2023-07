Ruim half uur vertraging op A9 door afgesloten Velsertunnel, nog tot avondspits problemen

Door een ongeluk in de A22, in de Velsertunnel, is een flinke file ontstaan op de A9 richting het zuiden. Weggebruikers moeten rekening houden met ruim een half uur vertraging. Het ongeluk gebeurde vannacht, toen een automobilist een rood kruis negeerde en tegen een verrijdbare vangrail botste. De Velsertunnel is richting het zuiden afgesloten, waardoor verkeer wordt omgeleid via de Wijkertunnel.

Door de afgesloten tunnelbuis rijdt het verkeer vanuit het zuiden door de westbuis, het verkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de Wijkertunnel. "We rijden met een tunnelbuis minder, dus dit zorgt voor hinder in de regio IJmond", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

De storing is veroorzaakt nadat afgelopen nacht is een verrijdbare vangrail is aangereden. Dit werd veroorzaakt door een weggebruiker die een rood kruis negeerde. De botsing veroorzaakte flinke schade, dat moeilijk te verplaatsen is en nog op de weg staat.

De verrijdbare vangrail die is beschadigd wordt vanavond na de avondspits weggetakeld. "Dit doen we vanavond omdat we hiervoor de hele weg af moeten sluiten", legt de woordvoerder uit. "Er zouden grote problemen ontstaan als we dit overdag zouden doen."

Gisteren was er ook al een storing in de Velsertunnel, toen was de tunnel in noordelijke richting dicht. Het probleem lag aan een defect in de verkeersregelinstallatie. Deze storing begon in de ochtend en was halverwege de avondspits voorbij.