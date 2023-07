Goedemorgen Velsen! Gemengde weersomstandigheden vandaag - Bewolking, wind en kans op regen.

24 minuten geleden

Weerbericht Gemeente Velsen

Goedemorgen surfers en weerliefhebbers in de gemeente Velsen. We hebben vandaag een gemengde dag qua weersomstandigheden. We beginnen de dag met licht bewolkte omstandigheden en een stabiele temperatuur van 13 graden, vergezeld van een matige windkracht van 8 knopen tussen 03 uur en 05 uur. De bewolking neemt toe tegen het ochtendgloren rond 06:00 uur, maar de temperatuur en wind blijven consistent. Tegen 08:00 uur wordt het volledig bewolkt met dezelfde windkracht van 8 knopen, terwijl de temperatuur langzaam klimt naar een milde 14 graden. Tegen de late ochtend wordt verwacht dat zowel de temperatuur als de wind toenemen - we kijken uit naar maximaal 16 graden en een stevige bries van maximaal 10 knopen. In de middag zien we wat veranderingen: hoewel het nog steeds licht bewolkt is, zal er meer wind zijn voor onze surfers - verwachte pieken tot wel 12 knopen rond twee uur 's middags. Vanaf vier uur 's middags kunnen we helaas wat regenval verwachten. Deze zal variëren van lichte spetters tot iets consistenter regenen naarmate je dichter bij avond komt - perfect voor diegenen die graag in koelere omstandigheden surfen! Het weer kalmeert later opnieuw in de avond; tegen acht uur 's avonds kunnen we rekenen op slechts zeer lichte regenvallen (0.14mm), afnemende temperaturen rondom een comfortabele ​​14 graden en zwakkere windsnelheden tot zo'n rustige 6 knopen. Naarmate het nachtelijke uurtje nadert, zien we halfbewolkte hemelen bij constante temperaturen, maar met dalende windsnelheden. Tegen elf uur 's avonds eindigen we de dag zoals deze begon: onder licht bewolkte hemelen bij rustige windsnelheden van ongeveer vier knopen. Of je nu geniet van een storm of liever surft onder helderdere hemelen - er lijkt vandaag voor elk wat wils te zijn! Geniet ervan!