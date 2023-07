Twee mannen naar het ziekenhuis na een botsing in Amsterdam-Zuid

Een man met een fiets en een bestuurder van een brommobiel zijn vanavond rond 21.00 uur tegen elkaar gebotst bij de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.

Zowel de man met de fiets als de bestuurder van de bromfiets raakten gewond en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Beiden zijn aanspreekbaar.

Volgens een woordvoerder is het nog onduidelijk of de persoon met de fiets op dat moment ook aan het fietsen was, mogelijk was hij een voetganger. Wel is duidelijk dat het ongeluk plaatsvond bij het verkeerslicht. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.

Een deel van de Zeilstraat werd ongeveer dertig minuten afgesloten voor verkeer. Inmiddels is de weg weer vrij.