Sylvana Simons stopt als lijsttrekker Bij1: "Ik moet nu campagne voeren op bed van onware frames"

Sylvana Simons stelt zich niet kandidaat als lijsttrekker namens Bij1 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt in een mail aan leden van de partij.

In de mail valt te lezen dat ze het besluit genomen heeft na een 'intense' week waarin twee leden hun vertrek aankondigden in een interview met het NRC. De twee ex-leden Nilab Ahmadi en Jazie Veldhuijzen klaagden over een 'toxische en structureel onveilige werkomgeving' binnen de partij. Zij verwijten partijleider Simons dat zij niet heeft ingegrepen.

"De onwaarheden waarmee zij hun beslissing in de krant toelichten hebben mij zeer geraakt", schrijft Simons in de mail. "Ik moet nu campagne voeren op een bed van onware frames. "Ik kan zo niet de generaal zijn die haar troepen naar de overwinning leidt."

Gezondheidsproblemen

Maar dat is niet de enige reden dat ze stopt. Volgens haar spelen ook gezondheidsproblemen een rol, zo kampt ze met long covid en reumatische artrose. Daarnaast komen ook de verkiezingen eerder dan verwacht.

Ahmadie en Veldhuizen hebben aangegeven verder te gaan als zelfstandige raadsleden. Met hun vertrek heeft de partij geen vertegenwoordiger meer in de Amsterdamse raad.