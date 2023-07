Heemskerkers en Beverwijkers smeden 'vertrouwensplan' na aanhoudende overlast en intimidatie in hun wijk

Buurtactivist Harry Andries maakte maandagmiddag in het wijkpunt bij het Europaplein een krachtig statement tegen de blijvende overlast, intimidaties en drugshandel in de wijk. Met een doortastend plan en een petitie, ondertekend door 380 bewoners, richtte Andries zich tot de burgemeesters van Heemskerk en Beverwijk. Zijn boodschap was duidelijk: om de problemen in de wijk aan te pakken, moet het vertrouwen in de lokale overheid worden hersteld.

De alarmerende boodschap die uit het plan naar voren komt is helder: de bewoners hebben het vertrouwen in de lokale overheid volledig verloren. Een hard feit dat vraagt om een grondige aanpak om de problemen te stoppen.

Omhuld door twee zwarte mapjes overhandigt Andries de documenten aan de burgemeesters: één met het plan van aanpak en de ander met de petities. "Het is een praktisch plan over het herstel van het vertrouwen. Dat vormt de basis," vertelt Andries. "We moeten werken aan de cohesie en elkaar leren kennen."

"Je bent gewoon op. Mijn man is terminaal en die zit daar in de flat, maar je kan het raam gewoon niet opendoen. Soms zit er een groepje van vier te chillen, daar heb je geen last van. Maar dat gescheur met die auto's, het geschreeuw en het taalgebruik. Je hebt gewoon geen leefgenot, en het is niet iets van de laatste tijd, het speelt al veel langer."

Hoe diep het de bewoners raakt wordt snel duidelijk. Buurtbewoonster Paulien stelt burgemeester Luiten van Heemskerk zelfs voor een week van huis te ruilen: "Hier heeft u de sleutel, dan kunt u zelf even ervaren hoe het is." Ze raakt geëmotioneerd wanneer ze het hem vraagt. De burgemeester lijkt geraakt en vertelt haar dat er wordt geluisterd. Maar dat is het 'eeuwige verhaal', zegt ze later tegen NH Nieuws.

"Als je elkaar kent, ga je voor elkaar zorgen. Al is het in een hele kleine vorm. Ik hoop dat er in de wijken zo weer het sociale terugkomt en dat we samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de straten gaan dragen. Als we dat voor elkaar hebben, zijn we van de problematiek af."

Hij komt daarom met het idee om gezamenlijk te gaan koken. "Eten verbroedert en onbekend maakt onbemind, dat is de basis van het probleem. Het is hoog tijd dat we elkaar beter leren kennen." En dat kan volgens Andries leiden tot grote verandering.

Net als Paulien zijn er volgens Harry Andries vele anderen. Hij legt de focus op het herstellen van vertrouwen dan ook als basis voor zijn plan van aanpak. "De gemeente moet gaan doén in plaats van praten. De gemeente moet faciliterend worden en dienstverstrekkend. En als je het vertrouwen verloren bent, moet je laten zien dat je wel betrouwbaar bent. Zie het zo: wil je een pracht van een huis gaan bouwen, dan moet je eerst laten zien dat je fundament goed in elkaar zit."

Ambities

Een ambiteus plan en Andries beseft dat het probleem niet van de ene op de andere dag zal verdwijnen. Toch zijn hij en de bewoners vastberaden om druk uit te oefenen op de gemeente en het proces nauwlettend te volgen, zodat er daadwerkelijk stappen worden ondernomen.

Burgemeester Luiten geeft aan het plan op prijs te stellen. "We nemen de geluiden van de bewoners serieus. We denken niet dat er niks aan de hand is, dus daar zijn we mee bezig. Ook al zien bewoners dat misschien niet duidelijk. In september komen we met een plan van aanpak."

Zijn collega burgemeester Smit, sluit zich bij hem aan. "Wij starten in oktober met een plan. We willen een wijkaanpak opzetten waarbij de ambitie is iets te doen aan de fysieke omgeving, hulp bieden achter de voordeur en een harde aanpak als je niet meedoet aan de regels."