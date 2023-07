Storm aan geweld in Purmerend raast door: verdachte neergestoken in gevangenis

Een van de verdachte in het onderzoek naar de reeks van beschietingen en explosies in de gemeente Purmerend is neergestoken in de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn. Het slachtoffer is Malakai F., hij zou zijn neergestoken door een familielid van een verdachte uit een rivaliserende bende.

Schietpartij Weverstraat Purmerend - NH Nieuws

Als F. drie weken geleden de luchtplaats oploopt in de PI, gaat het mis. Hij wordt van achter belaagd door de broer van een andere verdachte in hetzelfde onderzoek, namelijk verdachte Zakaria A.. Afgebroken glas en vork De broer gaat F. te lijf met een afgebroken stuk glas en een afgebroken vork, verklaart F. vandaag tijdens de eerste pro-formazitting in de rechtbank van Haarlem. F. zegt gestoken te zijn in zijn arm, wang en vlak onder zijn oog. Hij zegt zich niet meer veilig te voelen in de PI en moeite te hebben met slapen. De neergestoken verdachte is Malakai F., een 21-jarige man geboren in Vlissingen. Hij wordt verdacht van een schietpartij in Middenbeemster op 11 april dit jaar en een schietincident op een woning in Terneuzen op 16 maart dit jaar. Vete tussen twee kampen "We hebben hier mogelijk te maken met twee kampen", aldus zijn advocaat Manon Aalmoes vandaag. "Hoe kan het dan dat een verdachte met eenzelfde achternaam wordt geplaatst in een PI met mijn cliënt", vraagt ze af. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Aalmoes laat weten van plan te zijn om aangifte te doen vanwege nalatigheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De officier spreekt vandaag van 'schokkend geweld tussen twee rivaliserende bendes'. Een groep zou uit Purmerend komen en de andere uit Middenbeemster. F. zou volgens de officier van justitie onderdeel zijn van deze gewelddadige oorlog tussen de twee bendes. De twee incidenten waar F. van verdacht wordt, maken onderdeel uit van een groter dossier van in totaal acht incidenten. De rechtszaak Daarnaast benadrukt Aalmoes dat de twee mogelijke kampen zo veel mogelijk worden gescheiden en niet op dezelfde dag zitting hebben, om de veiligheid van haar cliënt te waarborgen. Ook dringt ze erop aan om eventuele adressen in deze zaak verborgen te houden om nieuwe aanslagen te voorkomen.