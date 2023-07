Buien, harde wind en fris bij start zomervakantie: Zandvoort blijft leeg

De zomervakantie beleeft een valse start. Er vallen buien, het is fris en er staat een harde wind. En veel verbetering zit er niet aan te komen, als we NH-weerman Jan Visser mogen geloven. Vooral aan de kust heeft dat meteen effect op de dukte.

Strandtenthouders benutten de tijd met opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Een gekke gewaarwording, want normaal zitten hun terrassen in deze tijd van het jaar vol. "Het is niet anders", zegt Daan Bieseuvel van Meijer aan Zee. "Ik kan alleen maar hopen dat het in augustus beter wordt. Dan kunnen we de investeringen er misschien toch nog een beetje uithalen."

Realistisch

Maaike Maks van Cosmico Beachclub is realistisch als ze zegt dat dit het risico is van het hebben van een strandtent in Nederland. "Zo is het nu eenmaal. Maar jammer is het wel natuurlijk."