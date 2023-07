Het aftellen is begonnen: reparatie Velsertraverse bijna klaar

Nog een paar dagen geduld en dan is de reparatie van de Velsertraverse klaar. In de nacht van vrijdag op zaterdag worden de afzettingen verwijderd, de stoplichten opnieuw ingeregeld en vroeg in morgen kan het verkeer dan weer twee kanten over het viaduct rijden en komt er een eind aan tien weken verkeersoverlast. "Het is mooi dat Rijkswaterstaat zich aan de termijn heeft gehouden, alleen de gebrekkige communicatie vooraf, die heeft ons geërgerd" zegt directeur Hans Blauwen van transportbedrijf Middelkoop, hij is blij dat het werk erop zit.

Het transportbedrijf Middelkoop is gevestigd aan de Lijndenweg in Beverwijk. "Vooral in de middag hadden wij last", vertelt Hans Blauwen, directeur van Middelkoop. "Dan is het spitsuur bij ons en hadden de chauffeurs veel last van de file voor de deur, mensen willen doorrijden en geven onze auto's dan geen ruimte om te manoeuvreren" aldus Blauwen. Hij vertelt dat het vooral de eerste paar weken voor chaotische taferelen zorgde.

Voor het blok gezet

Blauwen is tevreden over het feit dat het werk aan het viaduct op tijd klaar is, maar blijft verbolgen over de gebrekkige communicatie die vooraf ging aan het project. "Het werk aan de traverse werd als een voldongen feit gepresenteerd, we hadden helemaal geen tijd om maatregelen te nemen, dat heeft ons gestoken" aldus Blauwen.