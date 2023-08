IJmuidenaar Albert-Jan woonde nooit ergens anders: "Als ik opsta kijken de hertjes mij vanuit de achtertuin aan"

Albert-Jan (49) woont al zijn hele leven in IJmuiden. Hij groeide op in de Zeewijk en keerde na wat omzwervingen binnen de stad weer terug. We spreken Albert-Jan in zijn voortuin, waar hij druk bezig is met snoeien.

De Stand van NH is een project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze.

"Ik vind het hier heel prettig wonen, vooral in deze straat. We wonen eigenlijk een beetje in de duinen. De ruimte, rust en stilte, maken dit een hele fijne plek om te wonen. Behalve de meeuwen dan. Los van mijn straat vind ik IJmuiden als geheel een fijne stad, anders was ik hier niet mijn hele leven gebleven. Je fietst zo naar het strand, maar je bent ook snel in Amsterdam en Haarlem. Ik loop elke week hard in de Kennemerduinen. Als ik opsta kijken de hertjes mij soms zo vanuit de achtertuin aan. Mooier kan het niet. Al komen ze met een miljoen, ik ga niet weg."



Onterecht imago

"Ik denk dat IJmuiden niet het imago heeft dat het verdient. Dat imago wordt bepaald door wat iedereen op het nieuws ziet: dat het door Tata Steel hier één vieze bende is. Maar je moet hier eens komen kijken. Natuurlijk heeft het ook minder mooie plekken. Als je IJmuiden binnen komt rijden of je rijdt door het centrum, dan word ik daar niet erg warm van. Als we met het gezin gaan winkelen, gaan we meestal naar Haarlem of een andere leuke stad."





"Ik heb IJmuiden door de jaren heen wel zien veranderen. Zeewijk is een stuk mooier geworden, hoge flats hebben plaatsgemaakt voor laagbouw. Wel is de mentaliteit een stukje harder geworden, maar ik denk dat dit hier niet anders is dan elders in het land. Veiligheid en respect voor elkaar is iets waar we IJmuiden-breed op moeten letten. En de populatie is veranderd, net zoals op veel plekken in Nederland. Er komen meer mensen van buiten: asielzoekers en vluchtelingen. Ook is er migratie vanuit Haarlem en Amsterdam, omdat daar een fatsoenlijk huis überhaupt niet meer te betalen is."



Zorgen over woningtekort

"Die huizenprijzen en de wooncrisis, daar maak ik mij wel zorgen over. Ik heb twee kinderen. Er is genoeg ruimte in ons huis, maar ze hoeven niet tot hun veertigste bij me te wonen. Als ze straks geen baan hebben waarmee ze een godsvermogen verdienen, kunnen ze geen huis kopen. De wooncrisis hangt ook weer samen met de stikstofcrisis en er is ook een groot asielprobleem. Ik denk niet dat we in de meest rooskleurige tijd van ons Nederlands bestaan zitten."



Val kabinet

"Ik vind het voor de politiek goed is dat het kabinet is gevallen, het wordt tijd dat er verandering komt, een frisse wind. Er zijn bij de zittende partijen gewoon te veel affaires geweest. Als in het bedrijfsleven zoveel dingen misgaan en je zegt steeds: 'Ik weet het niet meer', of ‘Ik heb er geen actieve herinnering aan’, dat gaat niet. Dat moet in de politiek ook niet kunnen: zo vaak wegkomen met het niet oplossen van problemen waar je voor aangesteld bent. Goed ook daarom dat Rutte niet terugkeert."





"Voor Nederland is de val van het kabinet niet zo goed. Het gaat nu heel lang duren voordat er een nieuw kabinet is. En stilstand is achteruitgang. Ik heb altijd VVD gestemd, maar bij de Provinciale Statenverkiezingen heb ik Volt gestemd. Ik heb nog geen idee wat ik nu voor de Tweede Kamerverkiezingen ga stemmen."



Erg gelukkig