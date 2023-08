Nicolette uit Velsen-Noord is totaal afgehaakt van de politiek: "Ik denk dat ik nooit meer ga stemmen"

Nicolette (27) is opgegroeid in Haarlem en woont nu bijna drie jaar in Velsen-Noord. Na jaren op de wachtlijst te staan, kreeg ze haar huidige woning aangeboden. "Ik heb zeker 7 à 8 jaar gewacht. Het huis waar ik nu in woon, was de eerste woning die ik kreeg toegewezen. Die kans greep ik gelijk", vertelt Nicolette ons buiten voor de ingang van haar woning.

De Stand van NH is een project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze.

"Ik vind het fijn om hier in Velsen-Noord te wonen. Ik heb nergens problemen mee. Af en toe zijn er mensen van buitenaf die hier een beetje asociaal rondlopen, maar verder zijn er geen problemen. Haarlem, waar ik ben opgegroeid, is ook fijn. Het maakt me niet zo veel uit waar ik woon. Als ik maar mijn ding kan doen. Bovendien is Haarlem hier niet ver vandaan."



Geen vertrouwen in politiek

"Afgelopen Provinciale Statenverkiezingen heb ik niet gestemd. Ik ben weinig met politiek bezig. Het gaat de verkeerde kant op met Nederland. Er zijn door de politiek zoveel dingen beloofd de afgelopen jaren, maar niets is waargemaakt. Ik stem daarom niet meer. Mijn vertrouwen in de politiek is tot absoluut nulpunt gedaald. Toen ik nog wel naar de stembus ging, heb ik altijd op Wilders gestemd."



"Dat Rutte nu is gestopt, verandert niets voor mij. Den Haag blijft vriendjespolitiek. De democratie is ver te zoeken. Als burger voel ik mij niet gehoord. Burgers vechten om rond te kunnen komen, maar daar wordt naar mijn idee vanuit Den Haag niet naar gekeken. In plaats daarvan worden die burgers alleen maar verder de grond in getrapt. Steeds meer mensen leven in armoede."

"Inwoners die in Nederland geboren zijn, moet 10 tot 15 jaar wachten op een huurwoning, terwijl statushouders zo een woning krijgen toegewezen. Als burger voel ik mij achtergesteld. Ik heb niets tegen buitenlanders, maar dit vind ik wel scheef. Ik heb het idee dat zij worden voorgetrokken op de woningmarkt."



"Je kan je afvragen: waarom stem je dan niet op Wilders? Ik heb het echt geprobeerd, twee keer, maar in politiek Den Haag is weinig veranderd. Mijn vertrouwen is geschaad en ik denk dat ik nooit meer ga stemmen. Alleen als ik zie dat de problemen die er in Nederland zijn, denk aan de krapte op de woningmarkt en armoede door inflatie, echt opgelost worden dan zal ik er weer over nadenken."

Emigreren