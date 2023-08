Filipijnse Lynn heeft het erg naar haar zin in IJmuiden: "Als je hulp nodig hebt, is dat er altijd"

De Filipijnse Lynn (36) woont inmiddels 9 jaar met veel plezier in IJmuiden. Ze kwam naar Nederland voor de liefde, maar dat hield geen stand. Toch besloot ze in Nederland te blijven, samen met haar zoon en dochter. "Het leven is hier beter. Als je hulp nodig hebt, dan is dat er altijd. Je moet wel de juiste weg zien te vinden", vertelt ze ons als we haar ontmoeten in de centrale hal van haar flat.

De Stand van NH is een project van NH Nieuws, waarbij we verder willen kijken dan de waan van de dag. Het team gaat de regio in, belt aan en kijkt letterlijk achter de voordeur. We zoeken hiermee een antwoord op de vraag: hoe gaat het met de mensen in de regio? Welke thema’s vinden zij belangrijk? Welke problemen ervaren zij, welke kansen zien ze.

"Toen ik net in IJmuiden kwam wonen, hoorde ik dat het geen fijne plek zou zijn. Maar ik heb daar nooit iets van gemerkt en mij altijd veilig gevoeld. Ik kwam terecht in een flat op de plek waar ik nu woon, maar moest er na een jaar weer uit. Het werd gesloopt." "Ik verhuisde naar een andere woning in IJmuiden, dichter bij Tata Steel. Maar de lucht was daar een stuk minder en ik kreeg last van mijn longen. Gelukkig kon ik, na de bouw van de nieuwe flat, weer terugverhuizen. De wijk vind ik fijn en ook de centrale ligging en de afstand ten opzichte van mijn werk in Velsen-Zuid is prettig.''



Behoefte aan buurtcontact

''In onze flat hebben we weinig contact met elkaar. We zeggen elkaar gedag, maar daar blijft het bij. Dat is wel een nadeel van een flat. Je ziet mensen alleen in de gang of de lift. Het is allemaal erg individualistisch." "Persoonlijk zou ik meer met mijn buren in contact willen komen. Een burendag lijkt mij erg leuk. Helaas is het niets voor mij om zoiets te organiseren. Daar ben ik te verlegen voor.''



Inburgeren in Nederland

''Ik vind Nederland een fijn land om in te wonen. De eerste jaren hier, kon ik mijn draai niet helemaal vinden en ervaarde ik het land als weinig gastvrij. Ik kende de taal niet en had geen vrienden. De enige die ik kende, was mijn ex-man. Ik kon niet goed met Nederlanders communiceren. Ik sprak wel Engels, maar niet iedereen beheerst die taal. Met regelmaat kreeg ik te horen: 'Leer nou eens Nederlands.'"





"Ik heb enorm mijn best gedaan om in te burgeren. Mensen accepteren mij nu meer en stellen zich eerder naar mij open. Dat merk ik ook op werk. Nederlanders kunnen het duidelijk erg waarderen als je integreert en je best doet om de Nederlandse cultuur te leren kennen en de taal te spreken. Ik voel me nog steeds buitenlander, maar ook goed ingeburgerd. Ik houd me aan de geldende regels en heb een goede balans gevonden in werk en vrije tijd.''



Meer aandacht voor milieu

''In Nederland zijn er zeker dingen die verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld op het gebied van milieu. Een nieuwe politieke wind zou ik toejuichen. Dat het kabinet is gevallen, vind ik daarom niet zo erg. Het vorige kabinet was naar mijn idee vooral bezig met praten over het milieu, maar er gebeurde uiteindelijk weinig om de milieuproblematiek op te lossen." "Toch heb ik wel vertrouwen in de politiek. Politici moeten wel hun best doen het vertrouwen van de burger terug te winnen en duidelijker te communiceren. Momenteel vind ik het erg chaotisch, waardoor ik er weinig meer van begrijp."