Ramona uit Velsen is gelukkig, maar ook 'afgehaakt': 'Er wordt een lijn gevolgd waarin ik niet meetel'

Ramona woont sinds 2007 in Velsen-Noord samen met haar man en twee kinderen. Ze is gelukkig in haar wijk en met haar leven, maar de laatste jaren is haar kijk op de samenleving veranderd. Compleet gedesillusioneerd door de manier waarop Nederland wordt bestuurd, is zij als burger afgehaakt. De toekomst van haar kinderen ziet zij somber in. Enigszins vertwijfeld doet ze de deur voor ons, journalisten, open. Net als haar geloof in de politiek, is ook haar vertrouwen in de media weg. Toch spreken we haar even later aan de keukentafel.