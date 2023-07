Nog steeds geen einde aan kattendrama in Kersenboogerd, weer kat verdronken

In de Hoornse wijk Kersenboogerd is gisteravond opnieuw een verdronken kat uit het water gevist. Al tijden houdt het de gemoederen flink bezig, omdat ze door hoge walkanten niet zelf uit het water kunnen klimmen. Touwen kunnen een oplossing bieden, maar die worden telkens weggehaald. "Ik ben ondertussen de tel kwijtgeraakt hoeveel katten hier voor de deur zijn verdronken", zegt Sandra van Zijl.

Volgens de bewonerscommissie van de Hoornse wijk Kersenboogerd zijn ze bezig om dit aan te pakken met de gemeente. "We krijgen nu een balk", aldus een commissielid. Onlangs hebben ze om hulp gevraagd in een nieuwsbrief. "Zodat we de gracht veiliger kunnen maken, voor zowel mens als dier. Zo'n 25 jaar geleden is er een kind overleden, en dat willen we natuurlijk voorkomen. Net als alle katten die erin verdrinken."

Volgens buurtbewoonster Sandra van Zijl is een balk niet voldoende. Ze woont aan de Nieuwdoorngracht. "Ik hoor dag en nacht geplons bij mij voor de deur. Inmiddels ben ik de tel kwijtgeraakt hoeveel het er zijn geweest. Hierdoor kan ik bijna 24/7 voor de deur zitten om te wachten tot het een keer misgaat. Zelf heb ik vier katten, die ik nu niet meer naar buiten laat gaan." Als het gisteravond opnieuw misgaat, belt ze de dierenambulance. Die vist de kat met een haak uit het water. Toch komt hulp te laat: de kat is helaas al overleden.

Magneetvissen

Een bericht op social media over de overleden kat levert veel reacties op. "Wat afschuwelijk! En het is niet nodig", zegt er iemand. Een ander: "Ach vreselijk. Is het nou zo moeilijk om de touwen terug te plaatsen?"

"Ik heb gisteren nog twee jongens aangesproken die met lage touwen langs de gracht bezig waren", reageert een vrouw. "Ze zeiden dat het hun touwen zijn, en dat ze aan het magneetvissen waren. Ik heb ze stom genoeg geloofd." Of deze jongens mogelijk wél de touwen hebben gepakt, is vooralsnog niet duidelijk.

Getouwtrek

De hoge walkanten langs de grachten zijn voor omwonenden al jaren een doorn in het oog. Dieren, en dan voornamelijk katten, verdrinken als ze in het water vallen. In november 2021 denkt omwonende Linda Bobeldijk dat haar strijd zoden aan de dijk zet. Een paar maanden ervoor verliest ze haar eigen poes, genaamd Didi van twee jaar oud. Door een val in het water aan de patio verdrinkt ze.

Door touwen langs de hoge walkanten op te hangen, kunnen katten zelf omhoog klimmen. Maar in de afgelopen maanden worden ze steeds vaker weggehaald. Wie hier verantwoordelijk voor is, is niet duidelijk. Maar volgens Sandra van Zijl duurt het vaak geen dag. Ze komt dan ook met een oplossing. "Maak de walkanten lager, zodat de katten er zelf makkelijker uit kunnen klimmen."