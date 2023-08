Van werktuig tot beschermd wereldmerk: Hollandsche Molens in beeld door fotograaf Ezra

Wie aan Holland denkt, denkt aan tulpen, kaas én molens. Sinds 1923 zet vereniging Hollandsche Molen zich in voor het behoud van de nog ongeveer 1.200 draaiende molens in Nederland. Fotograaf Ezra Böhm (22) laat met zijn expositie in Schermerhorn zien waarom deze monumentale iconen nog net zo waardevol zijn als vroeger.