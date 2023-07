Grote voshaai uit Noordzee niet opgezet maar voorlopig in de vriezer voor onderzoek

De haai die vorige maand gevangen werd voor de kust van Den Helder blijft voorlopig in de diepvries. Het dier wordt niet opgezet en niet tentoongesteld, zoals aanvankelijk het idee was. De haai wordt bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. "Opzetten is eigenlijk niet goed mogelijk bij zo'n vis", zegt preparateur Mickel van Leeuwen die het dier nu in zijn bezit heeft. "Ik wil proberen er zoveel mogelijk van te leren", aldus van Leeuwen.

De eerste eigenaar van de haai, zeevishandel Fix-Fisch uit Rijnsburg, heeft het dier eerst aangeboden aan natuurmuseum Naturalis in Leiden. Dat aanbod werd afgeslagen. Naturalis had geen ruimte en bovendien was niet helemaal duidelijk of het om een beschermde diersoort ging waar niet in gehandeld mag worden. Na tussenkomst van de Keuringsdienst van Waren en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bleek dat niet het geval en is de haai vrijgegeven.

Een preparateur conserveert dode dieren door ze bijvoorbeeld op te zetten. Van Leeuwen doet dat meestal in opdracht van musea of dierentuinen. De vis heeft hij aangenomen uit belangstelling. "Ik wil zoveel mogelijk over de haai te weten komen", zegt Van Leeuwen. "Hij ligt op dit moment in de vriezer bij een collega, en daar blijft hij voorlopig. Het kan nog wel een jaartje duren voor ik eraan toe kom, eerst op vakantie", zegt Van Leeuwen nuchter.

Preparateur Mickel van Leeuwen van het bedrijf 'Inside Out Animals', nam het dier over van de vishandel uit Rijnsburg die de haai voor een paar honderd euro op de visafslag kocht. De visgroothandel doneerde de voshaai belangeloos voor de wetenschap.

"De huid van een haai is niet goed te looien, daar blijft weinig van over"

Van Leeuwen gaat de vis niet opzetten. "Dat is bij een haai eigenlijk niet goed mogelijk." Hij legt uit dat de huid van een haai, anders dan de huid van een zoogdier, niet goed te prepareren is. Bovendien heeft de haai een skelet dat grotendeels uit kraakbeen bestaat, en dat verschrompelt als het droogt. Volgens de preparateur is het alleen mogelijk het dier te bewaren als je er een polyester model of een 3D-print van maakt. "Maar dat kost heel veel materiaal, je moet je afvragen of de Voshaai daarvoor bijzonder genoeg is", aldus van Leeuwen.

Mickel van Leeuwen was ook betrokken bij het opzetten van de enorme maanvis die twee jaar geleden aanspoelde op Ameland. Die vis van ongeveer vierhonderd kilo, werd wel geconserveerd. "Daar wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd", vertelt van Leeuwen.

Onderzoek

Mickel van Leeuwen gaat eerst op vakantie en daarna gaat hij een plan voor de diepvries haai maken. "Ik ga contact opnemen met wetenschappers waarvan ik weet dat ze belangstelling voor dit soort dieren hebben", zegt hij. Van Leeuwen denkt dat met name de maaginhoud en de organen van de haai interessante gegevens op kunnen leveren. Die data kunnen onderzoekers duidelijk maken waar het dier vandaan komt en hoe het reageert op de vervuiling van de zee met bijvoorbeeld Pfas. Van Leeuwen zelf heeft met name belangstelling voor het skelet van de vis. "Ik wil graag het kraakbeen onderzoeken, bekijken of dat op een of andere manier te prepareren is".