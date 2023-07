Heerhugowaardse buurt bang voor verpaupering door komst nieuwe buren

Het nieuwbouwplan voor een appartementencomplex van vier verdiepingen hoog met 29 sociale huurwoningen aan de Berckheidelaan ligt ter inzage bij de gemeente. In de Heerhugowaardse buurt bestaan zorgen over parkeerdrukte, verpaupering en een gebrek aan zon. Samen met zijn buren probeert omwonende Raymond Kooistra de hoogbouw in de Schilderswijk te voorkomen. "De gemeente heeft de participatie aan hun laars gelapt."

De gemeente Dijk en Waard heeft de taak om voor 2030 zo'n 10.000 extra woningen te bouwen. Verschillende locaties zijn aangewezen als urgentielocatie, daar worden op korte termijn sociale huurwoningen geplaatst. Zo krijgen bewoners van 79 sociale huurwoningen aan de Krusemanlaan nog voor de zomer de sleutel, meldt mediapartner Streekstad Centraal. Ook op het grasveld op de hoek van de Berckheidelaan en de Rembrandtstraat is nog ruimte voor woningbouw, stelt het college. Samen met woningcorporatie Woonwaard is er nu de wens om achter de Aldi en naast de gymzaal een appartementencomplex neer te zetten met 29 sociale huurwoningen. Het gaat om zowel studio's als twee- en driekamerwoningen. Starters, statushouders en ex-gedetineerden De appartementen vallen allemaal onder sociale huur en zijn bedoeld voor verschillende groepen woningzoekenden. Denk aan jonge starters, spoedzoekers als eenoudergezinnen, maar ook mensen met een verblijfsvergunning (statushouders) en uitstromers van het Pact Wonen, zoals ex-gedetineerden of daklozen. Gaat de buurt hierdoor verpauperen? Raadslid Carmen Bosscher (BVNL) sprak daar afgelopen dinsdag tijdens een inspraakavond voor bewoners haar zorgen over uit. Die zorgen leven ook bij sommige omwonenden, blijkt uit een rondje in de buurt. "We hebben hier in de wijk al veel sociaal spul", reageert een man die zijn hond uitlaat, terwijl hij wijst naar het rijtje huizen aan de Van Goghstraat, achter de Aldi. "Het is hier vol zat. Volgens mij staat het hier straks bol van de asielzoekers."

Ontwerp van het nieuwe appartementencomplex

Omwonende Raymond Kooistra vindt dat de gemeente erg vaag blijft over de doelgroepen die er komen te wonen. "Het zijn doorstroomwoningen, dus zijn dat dan mensen die weer terugkeren in de maatschappij? Daarover zijn ze niet erg duidelijk", reageert hij. "Starters, ouderen en gezinnen met een verblijfsvergunning zijn allemaal welkom. Maar liever niet alleen maar jonge mannen en kerels. Die moeten natuurlijk ook ergens wonen, maar niet allemaal op dit kleine stukje grond." In de Schilderswijk staan zo'n negenduizend woningen, waarvan twintig procent onder sociale huur valt. Een groter aanbod aan sociale huurwoningen is daarom wenselijk, vindt de gemeente. Maar verschillende bewoners begrijpen niet waarom de gemeente niet kiest voor een gemengd woningaanbod van huur én koop. 'Te groot complex voor te klein stukje grond' Over de hoogte en grootte van het gebouw is niemand van de gesproken bewoners het eens. "Een te groot complex voor een te klein stukje grond", stelt een bewoonster van de Rembrandstraat. "Vier verdiepingen is veel te hoog", reageert een bewoonster van de Berckheidelaan. "Bij andere nieuwbouw, zoals De Klam op de Krusemanlaan, is wél gekozen voor drie hoog. Had dit complex dan daar gebouwd, dan heeft niemand er last van. Het past niet binnen onze jaren 70-wijk met alleen maar laagbouw." Omwonenden met zonnepanelen zijn vooral bang dat het hoge gebouw hun huizen in de schaduw zet. "Volgens de gemeente heeft het complex geen invloed op de energiewinst, maar hoe hoger het gebouw, hoe minder zon. Ik denk dat ik 's winters de zon niet meer door mijn raam krijg, dat vind ik erg jammer", zegt een andere bewoonster van de Rembrandtstraat.

