Damian treft gloednieuwe auto aan onder het frituurvet: "Ik krijg het er niet af"

Zijn gloednieuwe auto helemaal onder het frituurvet, dat is wat Damian uit Bussum aantrof toen hij vrijdagochtend de deur uitliep. "Ik heb hem al twee keer door de wasstraat gehaald, maar ik krijg het er niet af", vertelt hij aan NH. Volgens hem is dit niet de eerste keer dat er in de wijk Wester Eng een auto is ondergedompeld in frituurvet.

De gloednieuwe auto van Damian onder het frituurvet - Damian

"Je rook en voelde gelijk dat het om frituurvet ging", vertelt Damian. Een spoor van druppels vet loopt van zijn auto af. De jonge Bussumer baalt dan ook enorm. "Het zat over mijn hele voorruit en zijkant. Mijn hele deur is vet uitgeslagen", schetst de 21-jarige. "Ik heb hem al twee keer door de wasstraat gehaald en ben zelf met ontvetter aan de slag gegaan, maar ik krijg het er niet af." Ook zijn de wielmoeren van de auto losgedraaid, iets waar hij later pas acher kwam. Extra balen voor Damian is dat de auto gloednieuw is, het gaat om een Lexus ES 300h. Slechts twee weken geleden is de bolide door hem opgehaald. Of zijn verzekering de schade gaat dekken is nog niet duidelijk. Raadsel Donderdagavond moet het volgens de Bussumer gebeurd zijn. "Via de beveiligingsbeelden van mijn overbuurman zagen we rond 22.45 uur iemand hard wegrennen bij mijn auto, maar er zat een struik deels voor de camera. We konden dus niet alles zien." Waar deze actie vandaan komt is voor Damian een raadsel. "Ik zou het echt niet weten. Ik ben net nieuw in deze buurt en ken weinig mensen. Ik heb ook geen vijanden", zegt hij.

De druppels vet piggelen over de auto van Damian - Damian

Volgens de Bussumer is dit echter niet de eerste keer dat het in de Wester Eng weg mis ging met vettigheid. "Op 20 maart is er ook al frituurvet over een auto gegooid. Dat was een MG", vertelt hij. Aangifte Damian ging gelijk naar de politie om aangifte te doen van deze opvallende actie. De politie bevestigt dit tegenover NH. Een woordvoerder van de politie laat echter weten de gebeurtenis van 20 maart niet in hun bestanden te kunnen vinden. "Die datum kunnen wij niet bevestigen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat die niet is gemeld."