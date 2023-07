Storing Velsertunnel verholpen, weg weer vrij

De storing aan de Velsertunnel is volgens Rijkswaterstaat sneller verholpen dan verwacht. De afzettingen worden nu afgebouwd en de weg wordt vrijgegeven.

Maar dat is dus nu niet meer nodig, meldt de wegdienst.

Eerder werd gemeld dat de storing in de Velsertunnel vanmorgen, naar verwachting niet voor de avondspits zou worden opgelost. Het verkeer moest via de A9 (Wijkertunnel) omrijden.

De storing in de tunnel in de richting naar Beverwijk begon vanmorgen om 8.30 uur. Het probleem lag bij een defect in de verkeersregelinstallatie.

Voor de storing begon was de tunnel in noordeijke richting ook al eventjes dicht. Dat gebeurde na een ongeval.