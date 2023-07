Unicum voor Arno Kamminga op WK: zwemmer wint met twee anderen zilver

Kamminga zwom de 100 meter schoolslag in 58,72 seconden. De andere twee tikte in dezelfde tijd aan en dus hebben zij allemaal een tweede plek gekregen. Alleen de Chinees Qin Haiyang was sneller met 58,62 dan de drie.

Op voorhand gold Kamminga als favoriet voor het onderdeel. Door de afwezigheid van Adam Peaty was Kamminga de snelste zwemmer ooit die meedeed aan de 100 meter schoolslag. Vanwege oververmoeidheid lag hij eind vorig jaar nauwelijks in het bad en enkele weken voor de WK was hij pas weer terug op niveau. "Als ik een perfecte voorbereiding had gehad, was dit een kans uit duizenden geweest. Daar is jammer genoeg nu alleen geen sprake van geweest", zei Kamminga na afloop.