"Cactus, kapot en komkommer": jongeren praten over kanker en taboes in rapworkshop

Inloophuis Pisa organiseerde afgelopen week een rapworkshop, waarbij werd gesproken over de impact van taal en woordkeuze op jezelf en je omgeving. Christian Nana van stichting Work Heart Make Art ging met de jongeren in gesprek over (schelden met) kanker, en maakt van deze gesprekken een soundtrack.

"Het creatieve maakt het juist leuk en interessant", vertelt Christian. "Omdat je niet alleen gesprekken voert, maar die gesprekken leiden ook tot een resultaat." Kunst gaat over verbinding en herkenning vinden bij elkaar. "Daarom is het belangrijk om een veilige sfeer te creëren en je zelf ook kwetsbaar op te stellen. Wij willen jongeren in hun kracht zetten."

In een reeks van tien bijeenkomsten (gesponsord door Monuta) wordt op verschillende manieren het gesprek aangegaan over kanker. Dit keer was influencer Boy Leonidas Michaelidis te gast, om zijn verhaal met de jongeren te delen. Op jonge leeftijd heeft hij zelf kanker gekregen, waarvan hij nu gelukkig weer is genezen.

Hij hoopt andere te kunnen inspireren met zijn verhaal. "De dokter zei dat het waarschijnlijk niets was, maar ik voelde dat het niet goed zat. Doordat ik op mijn gevoel heb vertrouwd en door heb gezet, waren we er op tijd bij. Anders was ik er nu misschien niet meer geweest."

Direct of indirect

Veel van de aanwezige jongeren hebben zelf ook direct of indirect te maken gehad met kanker. Zo vertelt Eva over haar opa en oma: "Mijn opa was ziek en mijn oma had kanker, dus ze moest voor hun allebei zorgen. Dat was bijna niet te combineren." Daarnaast herkent ze dat schelden met kanker veel pijn kan doen. "Er zijn veel kinderen in mijn klas die moeten huilen als iemand met kanker scheldt, omdat ze iemand kennen die dat heeft."