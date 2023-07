Andorra of Montenegro wordt de eerste Europese 'awayday' voor AZ

De voorbereiding is pas een aantal weken begonnen, maar AZ weet nu tegen wie het de eerste officiële wedstrijd van het seizoen speelt. In de derde voorronde van de Conference League wacht een dubbele ontmoeting met FK Sutjeska (Montenegro) of FC Santa Coloma (Andorra).

Het AZ-stadion voorafgaand aan een Europese wedstrijd - Orange Pictures

FK Sutjeska eindigde het afgelopen voetbaljaar als tweede in Montenegro. Het seizoen daarvoor kroonde de ploeg zich tot kampioen van het Balkanland. FC Santa Coloma is de succesvolste club ooit in Andorra. In totaal pronken dertien landstitels in de prijzenkast van de ploeg uit Andorra. Afgelopen seizoen eindigde FC Santa Coloma als derde in de competitie. De twee clubs spelen eerst nog in de tweede voorronde van de Conference League tegen elkaar. De winnaar gaat een ronde verder en treft daarin AZ. Op donderdag 3 augustus weet AZ welke van de twee clubs de tegenstander gaat worden. Tekst loopt door onder de tweet.

