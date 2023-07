Half-Surinaamse Joyce bedenkt lesproject over slavernij op middelbare school Texel

De half-Surinaamse Joyce Pool, schrijfster en geschiedenisdocent op OSG De Hogeberg in Den Burg, vond dat er meer aandacht mocht komen voor het koloniale verleden van Nederland en ontwikkelde daarom afgelopen schooljaar voor de tweede klassen van havo/vwo een lesproject over het slavernijverleden. "Kinderen identificeren zich door het luisteren naar verhalen. Geen droge lesstof: het beklijft pas als ze zich verdiepen. En je hoeft niet zwart te zijn om je voor te stellen dat gebrandmerkt worden gruwelijk is."

"Het is mooi dat er nu zo veel aandacht is voor ons koloniaal verleden", vindt Joyce Pool. Als nazaat van tot slaaf gemaakten - haar moeder is Surinaamse - is het onderwerp haar niet vreemd. Joyce was zich er al vroeg van bewust dat haar achtergrond anders was dan die van de meeste kinderen. "Een groot deel van mijn familie was niet wit. Ik zag dat er aan hen een andere geschiedenis kleefde dan die ik om me heen zag. Op de lagere school heb ik dan ook erg gemist dat er geen les werd gegeven over de slavernij. Er werd alleen gesproken over de helden uit de Gouden Eeuw; niet over de zwarte bladzijde."

Meer begrip

Met haar collega Willem van der Werff en in samenwerking met Cultuureiland Texel ontwikkelde ze daarom een lesproject over het slavernijverleden. "Door het onderwerp uit te lichten, creëren we meer begrip en wederzijds respect. Zo komt er meer aandacht voor kansenongelijkheid, wat de samenleving vooruit helpt. Kijk bijvoorbeeld naar de toeslagen- of DUO-affaire. Daar zijn mensen gediscrimineerd, alleen omdat ze een andere achternaam hebben. Van belang bij zo'n gevoelig thema is dat je het doortrekt naar nu."

