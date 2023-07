Aalsmeer haalt Zweedse speler Evon Mohlin, die nog wel geblesseerd is

De handballers van Aalsmeer krijgen een nieuwe Scandinavische speler. Evon Mohlin komt over vann IFK Kristianstad uit Zweden. De 22-jarige handballer, die nog herstellende is van een zware blessure, zal als linkeropbouw gaan spelen bij Aalsmeer.

"Evon is een heel interessante speler voor ons die is opgeleid in Zweden”, vertelt trainer/coach van Aalsmeer Wai Wong op de clubsite. “Het is een echte schutter met lengte, een goed schot, maar oog voor de cirkelloper en zijn medespelers.”

Mohlin kwam het afgelopen seizoen niet in actie bij zijn club vanwege een zware knieblessure. De revalidatie duurde negen maanden en hij is nog niet wedstrijdfit. “Het zal nog even duren voor hij in actie komt in de competitie, maar als het zover is weet ik zeker dat hij van toegevoegde waarde is."