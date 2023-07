De gore stad uit, de schone natuur in: Amsterdammers kwamen in de vorige eeuw vakantie vieren in 't Gooi

Overal in het Gooi zijn nog Amsterdamse campings en vakantiehuizen te vinden. Vroeger ontvluchtten Amsterdammers namelijk in de zomer de benauwde stad om in de schone natuur van het Gooi op adem te komen. Vooral gezinnen die het niet breed hadden en met kinderen vakantie wilden vieren, kwamen hier graag vertoeven.

Aan het begin van de twintigste eeuw werd vakantie vieren populairder. Alleen kon niet iedereen zich dat veroorloven. In Amsterdam heerste nog behoorlijke armoede, waardoor gezinnen met kinderen in de zomer gebonden bleven aan de stad.

Gezonde vakantie

Om kinderen een gezondere vakantie te bieden, kwam in 1905 het initiatief van Amsterdamse onderwijzers om kroost van armlastige gezinnen als vakantie één dag buiten de stad aan te bieden. Dit leidde tot het Vakantie Kinder Feest (VKF), waarmee elk jaar duizenden bleekneusjes uit de stad een dag de groene natuur van het Gooi introkken.

Vanaf 1925 werden er zelfs driedaagse vakanties voor de kinderen georganiseerd. De overnachtingen vonden onder andere plaats in het Gustav Brieglebhuis in Valkeveen of Huize Erica in Huizen. De eerste was een initiatief van de naamgever, directeur van verffabrieken, die al jaren sponsor was van het VKF. Kindervriend Briegleb liet het huis in 1929 bouwen en in 1930 werd het al geopend.

Uitzicht op de Zuiderzee

Het Gustav Brieglebhuis ligt midden in de bossen en met een grote speelweide was het ideaal voor vakantievierende kinderen. Huize Erica in Huizen is het voormalige kindertehuis van de Amsterdamse Lutherse Diaconessen Inrichting. Het werd in 1912 gebouwd, maar later gesloopt en tegenwoordig staan er woningen. Je kon, door de hoge ligging, helemaal tot aan de Zuiderzee kijken. De naam van het Ericaterrein, natuurgebied van GNR, verwijst nog naar deze tijd.

