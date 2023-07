Bewoners Naarder Eng gaan naar de rechter: 'Hoogbouw in natuur aan de Driftweg mag er niet komen'

De Stichting Naarder Eng stapt naar de rechter om hoogbouw aan de Driftweg tussen Naarden en Huizen te voorkomen. De stichting van omwonenden van de Naarder Eng is het pertinent niet eens met de beslissing van de gemeente Gooise Meren om hoogbouw toe te staan in een natuurgebied. Met haar advocaat heeft de stichting besloten dat het tijd is voor de stap naar de rechter.