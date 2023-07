Kersenoogst barst na flinke tegenslagen eindelijk los in Noord-Holland

De kersenoogst is deze week van start gegaan in onze provincie. En dat is aan de late kant, omdat die rode juweeltjes normaal gesproken al in juni worden geplukt. NH-verslaggever Sjoerd Hilarius nam een kijkje in het kersenwalhalla van 'kersenkoning' Siem Entius in Nieuwe Niedorp, die hem vertelt over de tegenslagen en het nut van een steeltje aan een geplukte kers.

Siem Entius teelt met zijn fruitteeltbedrijf, naast kersen, ook appels, peren en pruimen. En hoewel de (letterlijke) pruimentijd alweer bijna om de hoek staat, zijn alle ogen wanneer NH aanwezig is gericht op het oogsten van rijen van zo'n 200 meter lang, barstensvol dieppaarse kersen.

De late oogst heeft alles te maken met een nachtvorst in het vroege voorjaar. "Waarvan we dachten dat we er geen schade van zouden hebben", vertelt Entius tegen NH. In het stadium waarin de kersen toen verkeerden, zouden ze -3 graden vorst aan moeten kunnen. Maar ondanks de nachtvorst van -2,5 graden, zag Entius dat de kersenbloesem dichtbij de grond kleiner van stuk waren en de stamper eruit was gevroren. "En als het stampertje eruit is, dan is er geen bevruchting meer. Dus dan heb je daar geen kersen van."

Een dag bestuifbaar

Daar bleef de tegenslag niet bij. Vooral aan het begin de bloeitijd was er koud, regenachtig weer. Entius: "Dan vliegen de bijen gewoon een stuk minder. En de hommels en de metselbijen." Die kleine zoemers zijn broodnodig nodig voor een goede bestuiving. "Een kers is heel gevoelig. Eigenlijk is een bloemetje maar een dag 'bestuifbaar'. Je hebt echt wel goed weer nodig, en dat de insecten goed vliegen. Het gaat niet zomaar", vertelt de teler.