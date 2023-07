Berlagebrug komende maanden dicht voor werkzaamheden

De Berlagebrug, die de stadsdelen Zuid en Oost met elkaar verbindt, is vanaf vandaag voor ruim drie maanden afgesloten vanwege werkzaamheden. Tot 10 november kan al het verkeer niet over de brug. Fietsers, voetgangers en de nood- en hulpdiensten kunnen wel over de hulpbrug.

Het gedeelte van de brug dat open en dicht kan wordt onder andere vernieuwd en krijgt een nieuw binnenwerk. Daarnaast worden de monumentale onderdelen van de brug opgeknapt. Fietsers en voetgangers ondervinden weinig hinder van de werkzaamheden, aangezien de noodbrug naast de Berlagebrug is gebouwd.

Omrijden

Het overige verkeer daarentegen gaat de komende maanden wel last krijgen van de vernieuwing. Naast dat de brug namelijk is afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer, is ook de kruispunt van de Amsteldijk en de Vrijheidslaan afgezet voor werkzaamheden. Het verkeer dat van Zuid naar Oost moet en andersom, kan omrijden via de Wibautstraat of via de Utrechtsebrug en de Amstelstroomlaan.

Ook het openbaar vervoer moet er de komende maanden aan gaan geloven. Tram 12, die normaal richting het Amstelstation rijdt, stopt nu bij de Amsteldijk. De beginhalte van de tramlijn is voorlopig op het Victorieplein. Ook de buslijnen 62, 65 en 245 krijgen een omleiding. Bus 62 rijdt vanaf de halte Maasstraat een omleiding, bus 65 rijdt via de Utrechtsebrug naar het Amstelstation en ook bus 245 rijdt via diezelfde brug om.