De beuk erin! Haarlemse Bomenridders strijden voor behoud monumentale boom

Storm Poly hakte flink in het Haarlemse bomenbestand. Dat doet pijn, maar de Haarlemse Bomenridders blijven strijden voor het behoud van bomen in de stad. Ook als het 'maar' om een enkele boom in de tuin van een particulier gaat.

Harry Hobo van de Haarlemse Bomenridders wijst naar een grote, rode beuk aan de Koninginneweg in Haarlem. "Die boom is in april nog getoetst. Hij kan zeker nog vijftien jaar mee." Carport Maar de monumentale boom wordt in zijn voortbestaan bedreigd: de gemeente heeft een bouwvergunning afgegeven voor de aanleg van een carport, precies naast de boom. Hobo: "Dat is heel slecht voor de boom. Er moet een fundering worden aangelegd en dan snij je de wortels door. Bovendien wordt de grond verdicht als er auto's komen te staan. Dan krijgt hij minder zuurstof. Het kan de boom uiteindelijk de kop kosten." Bomenridders Haarlem is een stichting die opkomt voor bomen in de stad. "We maken bijvoorbeeld bezwaar als bomen onterecht gekapt dreigen te worden", legt Harry Hobo uit. En dat doet de stichting ook in het geval van de rode beuk aan de Koninginneweg.

Een vreemde zaak, vindt Hobo. "Eerst beweerde de gemeente bij hoog en bij laag dat we geen partij zijn in dit dossier, dat onze bezwaren niet-ontvankelijk zijn. Maar vier uur voor de hoorzitting draaide de gemeente als een blad aan de boom en waren we ineens wel ontvankelijk. Overigens hebben meerdere buren hier ook bezwaar gemaakt en handtekeningen verzameld." Beeldbepalende boom De uitslag van de hoorzitting laat nog even op zich wachten, maar Hobo hoopt op een positieve uitslag. "Deze prachtige rode beuk is echt een beeldbepalende boom in de straat. Als die weg is, ga je hem echt missen. Dit soort bomen moeten we echt koesteren. Die grote bomen zorgen voor verkoeling op warme dagen. Dat kan echt zomaar zestien graden schelen. Bomen houden de stad leefbaar." Tekst gaat door onder de foto.

Bij storm Poly gingen opvallend veel bomen in Haarlem tegen de vlakte. Harry Hobo: "Dat was ook wel een extreme storm, maar je ziet dat veel bomen niet goed geworteld zijn. Als je een boom aanplant, moet het plantgat echt groot genoeg zijn. Je moet een boom een goede start geven. Dan kan ie wel tot tien meter diep wortelen en valt de boom veel minder snel om." Kaart kleurt dieprood In Haarlem worden wel stappen gemaakt bij het beschermen van de bomen. Zo is er een nieuwe bomenverordening. Maar daarmee zijn de bomen nog niet gered, vindt Hobo. "Er staat nog niets in over het graven van sleuven voor het aanleggen van bekabeling. Dat gebeurt vaak te dicht bij de boom en dan maak je de wortels stuk. En als er al regels zijn, worden ze vaak niet gehandhaafd." Volgens de Haarlemse Bomenridders wordt er te vaak naar het aantal bomen gekeken en niet naar de kwaliteit. Hobo: "Je moet niet alleen stammetjes tellen. Het gaat ook om de kroonbedekking: dat de bomen zo groot zijn dat ze voor veel schaduw zorgen. Die kroonbedekking ligt in Haarlem ver onder de gewenste dertig procent." Hobo laat een kaart zien met de kroonbedekking in Haarlem: op de Haarlemmerhout en een randje Schalkwijk na, kleurt de kaart dieprood. Dat moet beter en daarom blijven de Haarlemse Bomenridders vechten voor de bomen. Dus ook voor de monumentale rode beuk aan de Koninginneweg. Harry Hobo: "Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak van die hoorzitting komt. Maar mochten we de zaak verliezen, dan stappen we naar de rechter. Maar de bewoners zijn volgens mij de kwaadsten niet. Zij kunnen er ook voor kiezen de carport verder van de boom aan te leggen. De tuin is groot genoeg."