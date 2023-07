Gewonden bij botsing tussen fietser en scooter in Alkmaar

Bij een botsing tussen een fietser en een scooter in Alkmaar zijn gisterenavond drie gewonden gevallen.

Het ongeval gebeurde rond 22.15 uur aan de Westerweg, ter hoogte van de Beatrixlaan. Door een onbekende oorzaak reden de twee voertuigen tegen elkaar aan.

De scooterrijder had iemand achterop, daardoor raakten drie personen betrokken bij de botsing. Het drietal is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met hen gaat.

De politie zoekt nu uit hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.