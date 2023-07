Parnassusweg van Amsterdam naar Amstelveen vanaf vandaag twee maanden dicht

Het is de komende twee maanden iets lastiger om binnendoor vanuit Amsterdam naar Amstelveen te rijden. De Parnassusweg is vanaf vandaag in die richting namelijk twee maanden dicht voor de verbreding van het metroviaduct.

Extra spoor

Het metroviaduct wordt verbreed, zodat de Noord/Zuidlijn (Metro 52) in de toekomst over twee sporen binnen kan komen op eindhalte station Zuid. Nu is dat nog één spoor. Het extra spoor gaat over een extra metroviaduct over de Parnassusweg doorlopen naar het opstelterrein bij de Amstelveenseweg.