Duurzaam en betaalbaar genieten van de Loosdrechtse Plassen: "Mag ik ook even, kapitein?"

Voor de Zomertoer van NH loopt presentator Koen Bugter langs de buitengrenzen van onze provincie. Hij maakt ook soms een uitstapje om de meest idyllische en toeristische plekjes van Noord-Holland te bezoeken. In 't Gooi vaart Koen mee op De Fietsboot over de Loosdrechtse plassen.

Op de Loosdrechtse plassen huren heel wat mensen allerlei bootjes, maar het kan goedkoper en duurzamer. De Fietsboot is voor een paar euro toegankelijk en het brengt je met fiets en al naar De Strook aan de overkant vanaf Porselein Haven. Of je stapt op via een van de tussenstops zoals recreatie-eiland Markus Pos en De Fuut. Bezoekers zijn enthousiast. "We laten graag aan onze vrienden uit België zien hoe mooi de Loosdrechtse plassen zijn. De rust en de ruimte. Dat kun je niet beter zien dan op De Fietsboot."

Vogels spotten

Presentator Koen Bugter vaart mee en vraagt aan de kapitein: "Ik durf het bijna niet te vragen, maar mag ik ook even sturen?" Het mag van de kapitein Bernard Van de Weert! "We werken op De Fietsboot met tientallen vrijwilligers en het is een duurzame elektrische boot die heel stil kan varen. We organiseren dan ook iedere zondagochtend een vroege vogelvaart. Dan kun je in stilte vogels spotten."

Vaar mee

Provincie Noord-Holland is ook razend enthousiast over De Fietsboot. "Zij maakt het mogelijk om je fiets- of wandeltocht af te wisselen met een ontspannen vaart op de Vecht of de Loosdrechtse Plassen. Fietsers kunnen halverwege opstappen en/of weer afstappen, waardoor kortere rondjes mogelijk worden. Het bezoeken van de eilanden wordt ook voor wandelaars en fietsers eenvoudiger. Meer informatie: Vaar mee met de Fietsboot op de Vecht en de Loosdrechtse Plassen.