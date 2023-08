Waterrijke natuur, stilte én ruimte op een steenworp van Amsterdam

Voor de Zomertoer van NH loopt presentator Koen Bugter langs de buitengrenzen van onze provincie. Hij maakt ook soms een uitstapje om de meest idyllische en toeristische plekjes van Noord-Holland te bezoeken. In Groengebied Amstelland fietst Koen door het natuurgebied Rondehoep.

Soels is enthousiast over het gebied. "De rivier die hier loopt heet de Holendrecht. Je kunt het pontje hier pakken. Het nabij gelegen verkeersplein, de Amsterdamse wijk en het metrostation zijn allemaal naar de Holendrecht vernoemd."

Samen met Peterlien Soels van Recreatie Noord-Holland fietst Koen door de Rondehoep. "Het is een fantastische plek om de natuur te beleven. De Rondehoep is van boven een soort wiel met spaken, door de talloze sloten en riviertjes. Die zijn gegraven door de veengravers om het te ontwateren."

