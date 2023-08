Veranderend decor in de vruchtbare en historische Plesmanhoek

Koen ontmoet Gertjan Petrie, boer en beheerder van de Plesmanhoek. "De gewassen die hier groeien beelden de historie van de Haarlemmermeer uit. Het decor verandert constant. Je ziet bijvoorbeeld hier gerst. Er wordt van de korrels bier gemaakt. In het Smulbos kun je zelf appels plukken. Maar ik zou nog even twee maanden wachten, ze zijn nu nog niet rijp."

Wandelnetwerk Noord-Holland

Ontdek het Noord-Hollandse landschap te voet via de leukste routes door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. Kies met behulp van de website van het wandelnetwerk één van de bestaande routes, of stel je eigen route samen met behulp van de routeplanner. Of gebruik de app, zodat je jouw gekozen routekaarten altijd op zak hebt.

Recreatieschap Spaarnwoude wil de Plesmanhoek aantrekkelijker maken voor de bezoeker. "De ambitie van Spaarnwoudepark is om dit jaar nog alles naar een 2.0 te tillen", vertelt Petrie. "Er komen zitjes en bankjes bij waar mensen kunnen zitten en picknicken en eventueel schuilen voor de regen. Daarnaast wordt de wandelroute verhard, zodat die ook rolstoeltoegankelijk is en de parkeerplaats wordt opgewaardeerd."