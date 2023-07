Kabelarm of kabelgoot: Haarlem worstelt met snoeren van elektrische auto's

Als Haarlem echt meer elektrische auto's in de stad wil, moet er snel speciaal beleid, vergunningen en geld beschikbaar komen voor oplossing van snoeren bij privé-oplaadpalen. De ChristenUnie (CU) in Haarlem heeft een voorstel uitgewerkt.

Een op de honderd autobezitters in Haarlem heeft een elektrische auto. Wel hebben maar heel weinig inwoners een oprit, waar een eigen oplaadpaal kan staan. Omdat het aanvragen van openbare laadpalen enige tijd duurt en ook niet altijd kan, liggen er steeds meer snoeren, al dan niet onder een matje, over de stoep.

Haarlemse uitvinding

Het voorstel van fractievoorzitter Frank Visser van de CU is nu om kabelgoten en kabelarmen toe te staan. Deze laatstgenoemde oplossing is een Haarlemse uitvinding, van onder andere industrieel ontwerper Maurits Teunissen. Het snoer wordt via een constructie op voldoende hoogte over de stoep naar de auto wordt geleidt.

Teunissen vindt zelf dat de laadpaal met schuifarm binnen de reguliere wetgeving valt, liet hij eerder in een reportage weten. Hij vergelijkt het met een zonwering van een winkel die over de stoep hangt. "Die zonwering klapt weer in als de zon weg is, dit gaat weg als de auto is opgeladen." Maar er blijkt toch aanvullende vergunningen voor nodig te zijn. Dat zou geregeld kunnen worden in de Algemene Plaatselijke Verordening, zegt de CU.

Kabelgoten

Naast het beter mogelijk maken van deze constructies, zou de gemeente volgens het voorstel van de partij vooral moeten inzetten op het maken van kabelgoten in de stoep. Dan zouden snoeren bovenop de stoep, dat overigens nu ook al verboden is, niet meer een obstakel voor minder validen en kinderwagens hoeven zijn.

Nadeel is wel dat bij sommige woningen er ook een fietspad ligt voordat er parkeervakken zijn. En in sommige straten mag er maar aan één kant van de weg geparkeerd worden en zouden dus de bewoners aan de lege kant geen eigen laadpaal kunnen gebruiken.