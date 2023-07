Gretige Dylan Groenewegen komt net tekort voor etappezege op Champs-Élysées

In de straten van Parijs koos Groenewegen het wiel van Jasper Philipsen, de drager van de groene trui. Mathieu van der Poel trok de sprint aan op de Champs-Élysées, waarna Groenewegen eroverheen denderde. Daarmee leek hij Philipsen uit te schakelen voor de eindzege. Hij kwam echter vroeg op kop, waardoor de afstand tot de finish iets te groot was. Een fotofinish wees uit dat Jordi Meeus de sprint won, gevolgd door Philipsen en Groenewegen.

Cees Bol kwam als vijfde over de finish, achter Mads Pedersen. Daardoor eindigt de Tour de France zonder Noord-Hollandse etappe-overwinning. De enige Nederlander die als eerste over de finish kwam was Wout Poels in de Alpen.