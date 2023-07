Lijnbus knalt op bestelbus in Egmond aan den Hoef, weg tijdelijk afgezet

Op de Hoeverweg in Egmond aan den Hoef is vanavond een lijnbus op een bestelbus gebotst. Twee mensen zijn hierbij gewond geraakt.

Een woordvoerder van de politie laat aan NH weten dat er bij de aanrijding tussen de bus en de bestelbus rond 17.00 uur twee mensen gewond zijn geraakt. "In de bestelbus is een persoon gewond geraakt, in de bus ook iemand."

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Een bergingsbedrijf is bezig om de voertuigen te verwijderen en de weg is daarom tijdelijk afgezet.