West-Fries stel hondsbrutaal beroofd tijdens Italiaanse droomvakantie

"Het bakje waarin we de douchemuntjes en onze autosleutel en horloges bewaarden lag ook op de grond. We renden gelijk naar de auto toe, die stond er nog. De sleutel lag op een autostoel. We denken daarom ook dat ze vooral op zoek waren naar cash en kostbare spullen." Mandy en Peter hadden het geluk dat ze van tevoren hadden geïnformeerd of ze met cash geld moesten betalen op de camping. "Dat moet vaak in het buitenland, maar hier hoefde het niet, daarom hadden we weinig cash bij ons."

Maar Peter is helemaal niet naar de wc geweest die nacht, en wanneer ze in de tent rondkijken doen ze een vreselijke ontdekking. Overal in de tent zitten scheuren, in zowel de binnen- als buitentent. Binnen is alles overhoop gehaald en de spullen van het West-Friese stel liggen kriskras door de tent.

Wanneer Mandy donderdagochtend wakker wordt, kijkt ze verbaasd om zich heen. "Ik dacht: de rits staat open en het lijkt wel alsof er een scheur in de binnentent zit." Nog half slaapdronken maakt ze haar man Peter wakker. "Misschien is hij naar het toilet gegaan vannacht en is toen iets in het tentdoek gescheurd, schoot door me heen."

Onder de kostbare spullen die zijn gestolen vallen ook twee paar schoenen van Peter, zijn horloge en een rugtas van het stel. "Mijn rijbewijs, paspoort en bankpassen hebben ze laten liggen", vertelt Mandy.

Door de commotie worden ook kamperende buren gewekt. "Ik was natuurlijk helemaal overstuur", aldus Mandy. "Om ons heen werden de buren wakker en al gauw zeiden Belgische buren tegen ons: 'jullie ook al?'. Toen bleek dat minstens vijftien andere kampeerders waren beroofd terwijl ze sliepen."

Helemaal van de rel

Het vreemde is dat geen van deze beroofde kampeerders, in caravans, campers en tenten, iets van de beroving hebben gemerkt. "Bij sommigen is het rubber uit de ramen verwijderd om binnen te kunnen komen. Bij ons zijn er spullen weggehaald die vlakbij ons hoofd lagen. Normaal gesproken word ik al wakker van een rits. Hoe dat kan? We vermoeden dat we op de een of andere manier zijn bedwelmd, maar dat kunnen we niet bewijzen."

Slapen in de tent na de beroving was geen optie meer voor het stel. "We hebben gelijk ingepakt en zijn een dag tot rust gekomen in een hotel verderop. We waren helemaal van de rel, we wilden kalmeren voordat we naar Nederland terugreden." In de tent slapen was ook niet meer mogelijk. "Door de scheuren was de tent zo lek als een mandje en het zou gaan regenen", vertelt Mandy.

