Jonge streetdancers uit Schalkwijk nu wel naar WK door onverwachte donatie gemeente

Met cupcakes en armbandjes verkopen, klusjes en crowdfunding via de Yvonne van Gennip Foundation, probeerden de meiden jaar zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Dat was nog niet genoeg. Door een heuse motie van de PvdA in de Haarlemse gemeenteraad, die met één stem verschil werd aangenomen, krijgen ze toch een bijdrage.

"Nu vallen we onder cultuur en komen we vaak niet in aanmerking voor subsidies en fondsen"

Voor juf Sanne Klasen van dansschool T.W.O.-Dance is het een extra steuntje in de rug. Zij pleit samen met de Nederlandse Algemene Danssport Bond er ook nog eens voor dat het dansen als sport wordt gezien. "Nu vallen we onder cultuur en komen we vaak niet in aanmerking voor subsidies en fondsen."

De meiden van D-Squad gaan op het WK Hiphop- en Streetdance in Blackpool in Groot-Brittanië op 23 augustus in elke geval hun beste beentje voorzetten. Met het Japanse meidenteam als grootste concurrent. Die trainen elke week wel acht uur. De komende zomer zullen de Schalkwijkse meiden zoveel mogelijk in Haarlem optreden, zoals ze ook dit weekend al deden op het Veerstock-festival.

Kijk hier naar de reportage, waar Chayen en Luna uitleggen hoe blij ze zijn met de gift van de gemeente Haarlem.