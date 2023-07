Sportclubs luiden noodklok na dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord

De Amsterdamse sportverenigingen AMHC FIT en SV Kadoelen zijn een petitie gestart in verband met de veiligheidsrisico's in de omgeving van sportpark Kadoelen. Ook hebben ze een brandbrief aan de burgemeester geschreven. Aanleiding is het schietincident bij het sportpark van afgelopen dinsdag, waarbij crimineel Dwight Mook om het leven kwam. De petitie is al meer dan 900 keer ondertekend.