Gouden estafetteploeg met sprintster Jamile Samuel wint Diamond League in Londen

In het Londen Stadium, waar in 2012 de Olympische Spelen werden gehouden en AZ onlangs de halve finale van de Conference League speelde, liepen de Nederlandse sprinters een ijzersterke wedstrijd. Samuel, die als derde startte gaf het stokje perfect over aan Jiya die de klus klaarde. Nederland kwam als eerste over de finish en klokte met 42,38 seconden een season best.

