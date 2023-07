Voor het allerlaatst watertrappelen voor een diploma, zwembad De Zeehoek sluit

Zesendertig jaar lang was zwembad De Zeehoek voor vele generaties in Wervershoof dé plek om het zwemmen onder de knie te krijgen. Tot vandaag, want vanmorgen werd er voor de allerlaatste keer afgezwommen. Onvoldoende financiële middelen om op een veilige manier te kunnen draaien, doen het bad de das om. En dus ging de vreugde van het binnenslepen van de zwemdiploma's bij kinderen, ouders en instructeurs gepaard met een vleugje weemoed en verdriet.

"Zonde", zo kwalificeert de moeder van dochter Fien die vandaag afzwemt, de naderende sluiting van het bad. "Geschiedenis gaat weg. Én de mogelijkheid dat je eigen kinderen hier meemaken wat jij hier allemaal hebt meegemaakt. Discozwemmen op vrijdagavond bijvoorbeeld." Volgens een toekijkende vader gaat er met het verdwijnen van De Zeehoek veel verloren voor het dorp. "Als je ziet hoeveel kinderen er vandaag afzwemmen... Het is gewoon jammer dat dit verdwijnt."

Uitwijken naar naburige gemeenten Om toch die zwemdiploma's in de wacht te slepen voor hun kroost, zien veel ouders zich genoodzaakt kilometers verderop een alternatief te zoeken. Want géén diploma's halen, is geen optie. "Het is een hele waterrijke omgeving", aldus dezelfde vader. "Nu moet je gaan uitwijken naar Medemblik of Andijk. We hebben nog twee kinderen die diploma's nodig gaan hebben. Het is zonde dat dit verdwijnt."

Aan de dienstdoende instructeurs is niets te merken van het vallende doek: gedreven als altijd zorgen ze ervoor dat de kinderen, ook vandaag, het beste uit zichzelf halen. Onder de oppervlakte is de emotie echter voelbaar. "Vannacht was een zware nacht", vertelt instructrice Nanda Knol die zich niettemin groot wil houden. "Voor de rest gaat het me nog goed af. Het is even de knop om en de focus op het afzwemmen. Maar ik heb een goede thuisbasis die achter me staat en me steunt."

Volle buit op de laatste dag En die steun zal nodig zijn want voor het personeel breken onzekere tijden aan. Een deel vond de afgelopen tijd al wel elders een vervangende baan, met als gevolg dat overgebleven instructeurs de werkdruk ineens zagen toenemen. "De kinderen staan voorop", aldus Knol. "Wij moeten nu nog even de schouders eronder zetten. En straks zien we wel hoe verder." Uiteindelijk wordt op de allerlaatste keer afzwemmen de volle buit binnengesleept: alle deelnemende kinderen gaan mét diploma naar huis.