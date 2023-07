Overvloed aan vogels én inspirerend werelderfgoed in deze 'onbekende' wandelroute

Voor de Zomertoer van NH loopt presentator Koen Bugter langs de buitengrenzen van onze provincie. Hij maakt ook soms een uitstapje om de meest idyllische en toeristische plekjes van Noord-Holland te bezoeken. In Spaarndam kun je in de geschiedenis duiken van de Stelling van Amsterdam. Koen wandelt over de eeuwenoude Liniedijk.

De Liniedijk tussen Fort bezuiden Spaarndam en Fort Benoorden is voor veel mensen nog een onbekende wandelroute. Presentator Koen Bugter ontmoet Alex Rohof, projectleider Recreatie Noord-Holland. Hij weet alles over de Liniedijk. "We staan langs de linie in de positie bij Spaarndam. Dit is een wezenlijk onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Dat was een project om in een cirkel van vijftien á twintig kilometer rondom Amsterdam een verdediging aan te leggen. Het beton was net uitgevonden. Het draagt bij dat het werelderfgoed is geworden."

Typisch Nederlands

"Dit valt onder werelderfgoed zoals de piramide van Cheops en de grenzen van het Romeinse rijk. Het bewust onder water zetten van het land om de vijand tegen te houden, is iets typisch Nederlands. De Pruisen waren toentertijd de vijand, maar er is nooit een serieus schot gelost tijdens oorlogsvoering. Er is alleen maar dreiging geweest. Nu kun je over de Liniedijk lopen en trekken er de mooiste landschappen voorbij. Er zijn hier bovendien enorm veel vogels", aldus Rohof.

Spaarnwoude Park

Tussen de steden Haarlem, Hoofddorp en Amsterdam vind je Spaarnwoude Park. Een natuurrijk 'stadspark', vol leven en tegelijkertijd een oase van rust. Midden in de natuur, tussen de ruisende bomen en de weidse polders, hoef je niets maar kun je van alles. De verschillende groene gebieden hebben ieder een eigen sfeer en verrassende mogelijkheden. Een sportieve buitenactiviteit, een festival of fort bezoeken, rustig wandelen of lekker een terrasje pakken. Laat je inspireren op: www.spaarnwoudepark.nl