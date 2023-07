Abonnement op groente en fruit van het land(goed): "Niet meer anoniem van de supermarkt"

De oude sluisdeuren van IJmuiden hebben een tweede leven gekregen als ingang van Landgoed Rorik. Presentator Koen Bugter kan het niet geloven "Wauw, wat mooi dat deze hier staan!" Jolanda Hageman Stet, medewerker Beheer Alkmaarder- en Uitgeestermeer fietst met Koen mee. "Dit is onze jubileumroute, want we bestaan als recreatieschap 50 jaar. Mensen kunnen de route via onze site downloaden."

Paarse wortel

Eenmaal op Landgoed Rorik ontmoet Koen de bio-boer Kasper en hij legt uit wat Landgoed Rorik zoal is. "We hebben een restaurant, een camping en ik ben de boer. Het was hier ooit een groot grasveld. We hebben iedere boom, elektra, water: alles hebben we met eigen handen opgebouwd. Ik bewerk het land voor mensen. Je kunt een abonnement nemen op wat groeit op het land zoals paarse wortel, sla of andijvie. En dan krijg je wekelijks je groente thuis bezorgd. Mensen vinden het leuk dat het niet meer anoniem van de supermarkt vandaan komt."

Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en Zaanstad kun je volgens Recreatie Noord-Holland sowieso 'uitstekend recreëren'. "Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en omgeving bieden een scala aan watersportmogelijkheden, agrarische bedrijvigheid en cultureel erfgoed zoals forten en molens. Zo kun je genieten van het uitzicht vanaf de heuvels van het Aagtenpark, waar je ook kunt struinen. De vele wandel- en fietsroutes leiden je over slingerende dijken en langs polders en het meer. Deze routes kun je hier vinden!"