Regenachtige dag voor de boeg in Heemskerk

51 minuten geleden

Weerbericht Beverwijk

Goedemorgen, in Beverwijk kunnen we ons vandaag opmaken voor een regenachtige dag. Vanaf drie uur 's nachts tot en met 17:00 uur in de middag verwachten we lichte regenval. De hoeveelheid neerslag varieert gedurende deze periode tussen de 0.12mm en 0.65mm per uur. De temperatuur blijft gedurende de vroege ochtend stabiel rond de 15 graden Celsius, maar zal langzaam stijgen naar 19 graden tegen het einde van de middag. Vanaf zes uur in de avond zal het weerbeeld veranderen naar half bewolkt en later op de avond naar licht bewolkt. De temperatuur daalt dan geleidelijk naar een comfortabele 18 graden Celsius. Echter, tegen het einde van de avond om elf uur wordt er nog een kleine hoeveelheid lichte regen voorspeld (0.12mm) bij een temperatuur van ongeveer 17 graden. Kortom, houd uw paraplu bij de hand als u vandaag plannen heeft in Beverwijk!