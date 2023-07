Man (23) krijgt 120 uur taakstraf voor witwassen van ruim 13.000 euro

Een 23-jarige man is veroordeeld tot 120 uur taakstraf, omdat hij in januari 2022 in Amsterdam in totaal 13.270 euro heeft witgewassen. De man werd verdacht van chantage van een vrouw, maar werd hiervan vrijgesproken vanwege 'onvoldoende betrokkenheid'. Wel moet hij de vrouw een schadevergoeding van het volledig witgewassen bedrag betalen. De Rechtbank stelt namelijk dat de man 'geen verklaring heeft voor de herkomst van het geld', dat hij van de vrouw ontving.