AZ huurt Tiago Dantas voor een jaar met optie tot koop

AZ heeft de vierde versterking voor het nieuwe seizoen binnengehengeld. De 22-jarige Portugees Tiago Dantas komt voor een jaar op huurbasis naar Alkmaar van SL Benfica. De Alkmaarders hebben ook een optie tot koop bedongen.

Tiago Dantas speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor PAOK Saloniki - Pro Shots / Zuma Press

Dantas speelde zijn gehele jeugd in de opleiding van Benfica. Hij speelde één duel in het eerste elftal van de Portugese ploeg. Hij werd eerder al verhuurd aan Bayern München, CD Tondela en PAOK Saloniki. Opmerkelijk genoeg troffen AZ en de Grieken elkaar vorig seizoen in de voorbereiding. Met Dantas binnen de lijn werd het 2-2. Tekst gaat verder onder de tweet.

Afgelopen zomer speelde Dantas nog op het EK O-21. Het eindstation was de kwartfinale, waarin de latere winnaar Engeland te sterk was. "Het voelt als een privilege om hier te zijn. Ik kijk er enorm naar uit om hier te starten. AZ is een heel goede club voor de ontwikkeling van jonge spelers", zei de Portugees over zijn eerste indruk. Oefenduel met PAOK Het oefenduel van AZ met PAOK Saloniki kwam ook ter sprake: "Ik herinner mij die wedstrijd nog. AZ was sterk en de positieve spelopvatting viel mij erg op. Dat heeft geholpen bij mijn keuze om naar AZ te gaan. AZ wil graag de bal hebben, domineren en het initiatief in handen hebben." Tekst gaat verder onder de tweet.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts: "Na de transfer van Tijjani Reijnders en de verhuurperiodes van Peer Koopmeiners en Zico Buurmeester, wilden we ons middenveld extra body geven. Met de terugkeer van Kenzo Goudmijn en de komst van Tiago hebben we weer volop opties om een sterk en goed bezet middenveld neer te zetten." Rugnummer 6 Dantas gaat in Alkmaar spelen met rugnummer 6, voorheen van Reijnders. Na de komst van David Møller Wolfe, Ruben van Bommel en Denso Kasius, is Dantas de vierde nieuwkomer. Bovendien werden Rome-Jayden Owusu-Oduro, Wouter Goes, Lewis Schouten, Mexx Meerdink en Ernest Poku officieel doorgeschoven naar de A-selectie.