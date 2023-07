Amsterdam aA nl Van uit de bak naar aan de bak bij koffiezaak: "Blij weer lekker bezig te zijn"

Sinds drie weken kent Amsterdam een speciale koffiezaak, met alleen maar 'Zuivere Koffie'. Alles uit de winkel wordt geproduceerd in de bajes en het personeel bestaat uit ex-gedetineerden. De oprichter van de zaak Jemuel Lampe startte in 2014 de allereerste koffiezaak in Nederland waar ex-gedetineerden de kans krijgen om te re-integreren in de samenleving.

Sinds 2018 werkt Stephan als barista voor Zuivere Koffie en kwam in datzelfde jaar na twee jaar celstraf vrij. In 2022 moest hij nog een oude straf uitzitten van een half jaar. "Ik ben net vrij, zo'n vijf weekjes ongeveer. Dat is natuurlijk erg wennen, maar ik ben blij om weer lekker bezig te zijn, dat is voor mij erg belangrijk", vertelt hij aan AT5. 'Duwtje in de rug' Oprichter Lampe heeft zelf ook een crimineel verleden en vindt dat iedereen een tweede kans zou moeten krijgen. "Als je uit detentie komt, is het belangrijk dat je een inkomen hebt, een dagbesteding en een structuur kunt opbouwen." Honderd ex-gedetineerden heeft Lampe inmiddels al geholpen met het werk dat hij aanbiedt. "Je moet altijd natuurlijk ook willen veranderen. Je moet ook kunnen kijken naar je detentie als een moment van herstel; van dit moet anders, dit moet ik over een andere boeg gooien", benadrukt hij. "En dat zijn precies de mannen en vrouwen die wij zoeken, die dat duwtje in de rug nodig hebben."

"Nogmaals: er ligt geen rode loper voor je uit wanneer je buiten komt" Stephan - barista

Met behulp van Zuivere koffie lukte het Stephan om na zijn eerste detentie nooit meer met justitie in aanraking te komen. "Je wil veranderen, maar het willen veranderen en het ook daadwerkelijk kunnen doen zonder een partij die in jou geloofd, of zonder mensen die jou oprecht de kans geven; dat is gewoon heel erg moeilijk", vertelt hij. "Nogmaals: er ligt geen rode loper voor je uit wanneer je buiten komt."