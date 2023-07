Yukinari Sugawara helpt AZ aan oefenzege op Belgische bodem

AZ heeft Club Brugge verslagen in een oefenwedstrijd. De Alkmaarders wonnen -na een snelle achterstand- met 2-1 in Brugge. Yukinari Sugawara maakte op aangeven van Ernest Poku het beslissende doelpunt.

Een voorzet van Mees de Wit, die de vertrokken Milos Kerkez op linksback verving, kopte Mats Rits in zijn eigen doel. Via Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis kon AZ vervolgens op voorsprong komen, maar doelman Simon Mignolet keerde de pogingen.

De tweede helft begon rustig voor AZ. De Alkmaarders kwamen echter wel op voorsprong. Yukinari Sugawara veroverde de bal op het middenveld, speelde af op Ernest Poku en hij stelde de Japanner in staat de 2-1 te maken. AZ kwam in de slotfase nog goed weg. Een corner van de Bruggenaren werd vol op de paal gekopt door verdediger Dedryck Boyata. Dat gebeurde even later ook bij een verre vrije trap van de ingevallen Djordje Mihailovic.

De tussenstand veranderde niet meer, waardoor AZ won in Brugge. Southampton is over precies een week de eerstvolgende tegenstander voor de Alkmaarders.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara (Kasius/84), Hatzidiakos, Bazoer, M. De Wit (Møller Wolfe/69); Clasie, Mijnans (Mihailovic/84), D. De Wit; Poku (Goudmijn/69), Pavlidis (Meerdink/84), Karlsson (Van Bommel/60)